Tarkan sahne aldı, Ankara yağmura rağmen doyasıya eğlendi

Megastar Tarkan, Ankara'da Koç Topluluğu'nun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne alarak dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, konserde son albümünde yer alan parçaların yanı sıra geçmiş yıllara ait şarkılarını da seslendirdi.

"YAĞMURA RAĞMEN DURMAK YOK"

Millet Bahçesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında kurulan konser alanında dinleyicileriyle buluşan Tarkan, sahne öncesinde alandakilere seslendi. Megastar, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok" ifadelerini kullandı.

Tarkan, etkinlik kapsamında yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

KONSER ALANI SAATLER ÖNCESİNDEN DOLDU

Tarkan'ın konser vereceği Millet Bahçesi'ndeki alan, etkinlik saatinden saatler önce dinleyiciler tarafından dolduruldu. Alana erken saatlerde gelen hayranları, heyecanlı olduklarını ve konserden bir gece önce uyuyamadıklarını dile getirdi.

KONSER İÇİN ABU DABİ'DEN GELDİ

Konseri izlemeye gelenler arasında yurt dışından katılım sağlayanlar da yer aldı. Tarkan'ın bir hayranı, bu etkinlik için Abu Dabi'den Ankara'ya geldiğini belirterek, mutlu olduğunu ve sahne çıkışını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Alandaki dinleyiciler, konserin sonuna kadar şarkılara eşlik etti. (DHA)