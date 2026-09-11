Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 23 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 aydır bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Fatma Soydaş, daha önce yaptığı tahliye talebinde pişman olduğunu belirterek, “Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplar Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

Soydaş’ın tahliye edilmesiyle birlikte yaklaşık 2 aylık cezaevi süreci sona erdi.