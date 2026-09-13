Son Dakika | Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Burak Doğan'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na verilen talimatın ardından ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında avukat Emek Emre'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

29 Haziran 1999 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu, kariyerine ilk olarak moda dünyasında başlamış ve 2019 New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştır.

Modelliğin ardından ise oyunculuğa adım atan Çağla Boz, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Yer aldığı televizyon dizileri arasında, Can Borcu, Kör Nokta, Korkma Ben Yanındayım ve Kendi Düşen Ağlamaz ve Tozluyaka bulunmaktadır.

Aynasız Haluk ve Amatör Hayat isimli sinema filmlerinde de rol almış, Limit ve Sınır isimli internet dizilerinin kadrosunda da bulunmuştur.