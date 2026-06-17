Son Dakika | Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü şarkıcı hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını açıkladı.

Ayşe Hatun Önal ifadesinde şunları dedi:

"Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Benim bulunduğum ortamlarda uyuşturucu kullanan olmadı. Ayrıca çevremde uyuşturucu kullanan herhangi bir tanıdığım da yoktur. Beni bu tarz partilere davet eden herhangi bir kimse olmadı. Yaklaşık 5-6 senedir sosyal ortamlardan uzağım. Ben bu dönemde hiçbir gece kulübüne veya ev partilerine gitmedim. Ben Türkiye'de hiç tekne partilerine katılmadım.

"BU PARTİLERDE DİKKATİMİ ÇEKEN HERHANGİ BİR ŞEY OLMADI"

Bana sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum. Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 yada 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı.

Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır.

Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır.

"İKAMETGAHIMDA YASAKLI HERHANGİ BİR MADDE BULUNMAMAKTADIR"

Benim şu dönemde müzik ile ilgili çalışmalarım devam ediyor. Ben evimde herhangi bir parti düzenlemiyorum. İkametgahımda yasaklı herhangi bir madde bulunmamaktadır. Evime de yasaklı madde tüketen kimse de gelmemektedir”