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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve çok sayıda ünlü isim serbest bırakıldı

Son Dakika | Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve çok sayıda ünlü isim serbest bırakıldı

Son dakika.. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında da 9 kişi tutuklandı.

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Son Dakika | Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve çok sayıda ünlü isim serbest bırakıldı
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Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Son Dakika | Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve çok sayıda ünlü isim serbest bırakıldı - Resim : 1

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapılmıştı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci, AKP'li Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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