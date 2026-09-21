Son Dakika | Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararını iş için bulunduğu yurt dışında öğrenen Saraçoğlu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Afra Saraçoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Gözaltı kararının çıktığı gün açıklama yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."