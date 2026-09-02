Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki kriz büyüyor! İhtarname gönderdi

İki ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında başlayan polemik devam ediyor. Akçıl, kendisine yönelik açıklamaların ardından Göçer’e noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Ferhat Göçer’in katıldığı bir radyo programında Sinan Akçıl hakkındaki sözleri, iki isim arasındaki gerilimin fitilini ateşledi. Söz konusu açıklamaların ardından Akçıl, konuyu hukuki boyuta taşıma kararı aldı.

Akçıl, noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameyle eser sahipliğinden doğan haklarını kullanarak kendisine ait şarkıların Göçer tarafından seslendirilmesine yönelik yasak getirdi.

ŞARKI YASAĞI

Alınan kararın, Sinan Akçıl’ın imzasını taşıyan ve Ferhat Göçer’in repertuvarında bulunan çeşitli şarkıları kapsadığı belirtildi.

“Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler” ve “Kızım” gibi eserlerin sahne performanslarında, konserlerde ve dijital yayınlarda seslendirilmesinin yasakladı.

İHTARNAME ÇEKTİ

Sinan Akçıl, noter aracılığıyla ihtarname çekti. İhtarnamede, söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda tazminat davaları açılabileceği aktarıldı.

TARTIŞMAYI BAŞLATAN SÖZLER

Gerilimin, Ferhat Göçer’in bir radyo programında Sinan Akçıl hakkında yaptığı açıklamalarla başladığı belirtildi. Göçer, "Artık bir süre sonra medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil. Müzikten başka her şeyi yapıyor" şeklinde konuşmuştu.

Göçer'in açıklamalarına yanıt veren Sinan Akçıl ise, "Yaşlılara saygım sonsuzdur. Yapacağım tek şey şarkılarımı söylemesini hukuk yoluyla engellemek olacak. Davayı kaybedersem ve o şarkılarımı söylemeye devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur" ifadelerini kullanmıştı.