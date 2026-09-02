Ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı: Eşinin eski eşi hakkında suç duyurusu!

Acı Hayat ve Doktorlar gibi dizilerde rol alan oyuncu Gülseven Yılmaz, eşi Mustafa Göçen’in eski eşi Hülya Gülbin G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, 13 Temmuz 2026’da yaşandığını öne sürdüğü olayda hakaret, tehdit ve fiziksel saldırı girişimine maruz kaldığını iddia etti.

İddiaya göre Hülya Gülbin G., 13 Temmuz’da Gülseven Yılmaz’ın evine gitti. Burada taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından Yılmaz, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Yılmaz’ın iddiasına göre tartışmanın devamında Hülya Gülbin G. üzerine doğru yürüdü ve elindeki telefonla başına ve yüzüne vurmaya çalıştı.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA"

Hürriyet'in haberine göre, yaşadığı olayın ardından savcılığa başvuran Gülseven Yılmaz, avukatı aracılığıyla şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, oyuncunun fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı öne sürülerek can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu ifade edildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkilin can ve mal güvenliği tehlike altındadır. Müvekkil, kendisine ait evde yaşaması olanaksız hale gelmiştir. Hülya Gülbin G. hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından davası açılmasını talep ediyoruz."