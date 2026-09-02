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Habertürk'ün haberine göre, Çubuk, "Henüz eskisi gibi olmasam da iyiyim şu anda. Eskiye dönüş başladı, spor yapıyorum ve sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Kalbime bir alet takıldı. Tekrarlaması durumunda devreye girsin diye. Süreci atlattım diyebilirim artık. Bir tedavi durumum yok. Ailem ve arkadaşlarım her durumda çok yanımdaydı" ifadelerini kullandı.