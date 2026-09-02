Ölümden dönen Oktay Çubuk aylar sonra konuştu: Kalbime bir alet takıldı
Portekiz’de geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen oyuncu Oktay Çubuk, aylar sonra sağlık durumuyla ilgili konuştu. Yaşadığı sürecin ardından hayatında yaptığı değişiklikleri anlatan Çubuk, kalbine cihaz takıldığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz aylarda Portekiz'de geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutmuştu. Ölümden dönen 30 yaşındaki oyuncu, aylar sonra Bebek'te objektiflere yansıdı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubuk, aylar sonra hem sağlık durumuyla hem de kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir süredir İstanbul'da olduğunu belirten Oktay Çubuk, İzmir'den yeni döndüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, yeni projeler için görüşmeler yaptığını belirterek yakın zamanda güzel gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
Çubuk'un açıklamalarında en çok dikkat çeken konu ise geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumu oldu. Portekiz'de yaşadığı rahatsızlığın ardından tedavi gören oyuncu, henüz tamamen eski formuna kavuşmadığını ancak kendisini iyi hissettiğini ifade etti.
Sağlığına daha fazla dikkat ettiğini belirten Çubuk, yeniden spor yapmaya başladığını ve sağlıklı yaşamaya çalıştığını anlattı. Ünlü oyuncu, kalp krizi sonrasında kalbine bir cihaz yerleştirildiğini de açıkladı.
Habertürk'ün haberine göre, Çubuk, "Henüz eskisi gibi olmasam da iyiyim şu anda. Eskiye dönüş başladı, spor yapıyorum ve sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Kalbime bir alet takıldı. Tekrarlaması durumunda devreye girsin diye. Süreci atlattım diyebilirim artık. Bir tedavi durumum yok. Ailem ve arkadaşlarım her durumda çok yanımdaydı" ifadelerini kullandı.