Sihirli Annem dizisinin unutulmaz ismiydi: Son paylaşımıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu

İlk bölümüyle 27 Şubat 2003 tarihinde ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi geniş kitlelere ulaşarak ekrandaki başarısını 7 sezon boyunca sürdürmüştü. Dizinin çocuk oyuncusu olarak ün kazanan Şara Türesel, son paylaşımıyla gündem oldu.

36 KEZ BİRİNCİ OLDU

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Defne Joy Foster, Nevra Serezli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi ilk iki sezonu boyunca 36 kez birinci olarak dizi tarihinde bir rekora imza atmıştı.



Fantastik senaryosuyla dikkat çeken dizinin 15 Mayıs 2026 tarihinde beyaz perdeye aktarılan hikayesi de yoğun ilgi gördü. Dizide bir dönem çocuk oyuncu olarak rol almasının ardından kadroda yer almayan Şara Türesel, film vizyona girdikten sonra arama motorlarında ön plana çıkan magazinsel isimlerden biri haline gelmişti.

Buket karakterine hayat vererek izleyenlerin sempatisini dönemin çocuk oyuncusu Türesel, dijital içerik üreticiliği yapıyor. Türkiye’deki hayatını geride bırakmasıyla da bir süredir ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego şehrinde yaşamayı tercih ettiği biliniyor.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Türesel son olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dijitalde çok sayıda takipçisi olan Türesel, dizinin çekimiyle ilgili verdiği bir detayla yeniden adından söz ettirdi.



