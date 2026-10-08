Sezen Aksu'dan korkutan haber: 3 gün hastanede kaldığı açıklandı!

Unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk pop müziğinin sevilen ismi Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” isimli televizyon programında yaptığı açıklamada, rahatsızlanan ünlü sanatçının Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi gördüğünü kamuoyuna duyurdu. Aksu’nun geçtiğimiz hafta söz konusu hastanede birkaç gün kaldığı bildirildi.

BİYOPSİ YAPILDI, 3 GÜN HASTANEDE KALDI

Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre, hastanede kontrol altına alınan Sezen Aksu’ya biyopsi işlemi uygulandı. Sanatçı, tetkik ve müdahalelerin ardından 3 gün boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Aksu’nun kadınsal bir rahatsızlık gerekçesiyle kontrol amacıyla hastanede yattığı iddia edildi.

"TABURCU OLDU"

Yapılan müdahalelerin ve tetkiklerin ardından usta sanatçının sağlık sürecine ilişkin son durum da paylaşıldı. Üstündağ, Aksu’nun yaklaşık 2 hafta önce taburcu olduğu bilgisini verdi.

EVİNDE DİNLENİYOR

Hastaneden ayrılmasının ardından evine geçen Sezen Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda evinde dinlendiği öğrenildi.