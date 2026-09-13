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Halk TV Magazin Serhat Kılıç'ın son vasiyetiydi ‘en büyük aşkım’ dediği ismin yanına defnedildi

Serhat Kılıç'ın son vasiyetiydi ‘en büyük aşkım’ dediği ismin yanına defnedildi

Usta oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından, “En büyük aşkım” dediği annesi Emel Kılıç’ın yanına defnedilmek istediği yönündeki son vasiyeti yerine getirildi.

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Serhat Kılıç'ın son vasiyetiydi ‘en büyük aşkım’ dediği ismin yanına defnedildi

Türk tiyatro ve sinemasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın vefatının ardından duygulandıran bir detay gün yüzüne çıktı. Vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun, son arzusu doğrultusunda hareket edildiği öğrenildi.

Serhat Kılıç'ın son vasiyetiydi ‘en büyük aşkım’ dediği ismin yanına defnedildi - Resim : 1

Hayattayken "En büyük aşkım" sözleriyle tanımladığı annesi Emel Kılıç'a olan bağlılığıyla bilinen aktörün, vefat etmeden önce annesinin yanına gömülmeyi vasiyet ettiği belirtildi. Kılıç'ın bu isteğini dikkate alan ailesi ve yakınları, usta sanatçıyı vasiyeti üzerine annesinin yanına toprağa verdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Defin işlemlerinin tamamlanmasından günler sonra, sanatçının kabri bir hayranı tarafından kayda alındı.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandıSerhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medyada paylaşılan mezar görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, merhum oyuncunun sevenleri paylaşımın altına çok sayıda taziye ve duygu dolu mesaj bıraktı. Anne ile oğulun buluştuğu son yolculuk, Kılıç'ın takipçileri ve sanat camiasında anılmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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