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Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
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5 Eylül Cumartesi günü Kağıthane'deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi.

Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı veda töreninin ardından 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun naaşı defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Kılıç için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından ünlü oyuncunun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

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EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Olay, 5 Eylül saat 17.00 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kendisine ait yedek anahtarla içeri giren Özlem Esmergül, Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Lenf kanseri olduğu öğrenilen Kılıç’ın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Cenaze
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