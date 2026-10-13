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Halk TV Magazin Serenay Sarıkaya'ya 20 saniye yetti: Milyonluk imzayı atıyor

Serenay Sarıkaya'ya 20 saniye yetti: Milyonluk imzayı atıyor

Paris'te düzenlenen defiledeki 20 saniyelik yürüyüşüyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya uluslararası bir markadan iş birliği teklifi geldi. Ünlü oyuncunun kendisine milyonlar kazandıracak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Serenay Sarıkaya'ya 20 saniye yetti: Milyonluk imzayı atıyor
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Paris Moda Haftası'nda düzenlenen defiledeki yürüyüşüyle gündem olan Serenay Sarıkaya, uluslararası bir markadan iş birliği teklifi aldı. Ünlü oyuncunun milyonluk anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere masaya oturması bekleniyor.

Marka iş birlikleriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünya yıldızlarıyla aynı podyumda yürüyen ünlü oyuncunun, küresel bir markanın radarına girdiği öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya'ya 20 saniye yetti: Milyonluk imzayı atıyor - Resim : 1

20 SANİYELİK YÜRÜYÜŞÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Serenay Sarıkaya, podyumda geçirdiği yaklaşık 20 saniyeyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Ünlü oyuncu, uluslararası moda ve kozmetik sektörünün dikkatini çekti.

Serenay Sarıkaya'ya 20 saniye yetti: Milyonluk imzayı atıyor - Resim : 2

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DEV ANLAŞMA İÇİN MASAYA OTURACAK

Akşam'ın haberine göre Serenay Sarıkaya'ya, Paris'te bulunduğu sırada küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markadan iş birliği teklifi geldi. Yıldız oyuncunun, kendisine milyonlar kazandıracak anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın hayata geçmesi halinde Serenay Sarıkaya, markanın uluslararası kampanyası için yeniden Avrupa'ya gidebilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya Paris
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