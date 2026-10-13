Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı: İçimden gelmedi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Annesi Yurdagül Eken'i 2 Nisan'da kaybeden Erbil'in, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılmaması uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen ayların ardından Erbil, annesinin cenazesinde neden bulunmadığını anlattı.

Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun'un programına konuk oldu. Annesinin cenazesine katılmama nedenini açıklayan ünlü şovmen, "Çok açık yani; içimden gelmedi. Ama anneme hakkımı helal ettim, etmeyecek bir durum olamaz" dedi.

"ÜVEY PEDERE BİLE MAAŞ BAĞLADIM"

Geçmişte yaşadıklarının kendisinde iz bıraktığını belirten Erbil, "Çocukluğumdan bugüne kadar içimde bir ukde kaldı. Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Bana o kadar çektiren adama, o üvey pedere bile maaş bağladım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Erbil yıllar önce yaptığı bir açıklamada da annesi için "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" demişti.