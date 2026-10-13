Kararı olay olmuştu: Ajda Pekkan sebebini açıkladı

Türk popunun Süperstar'ı Ajda Pekkan, Etiler'de bir kuaför çıkışında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yeğeni Zoran Lalvani'nin düğününe katılamamasının nedenini de anlattı.

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın, Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, geçtiğimiz haftalarda Zoe Springer ile dünyaevine girmişti. Düğünde yer almaması dikkat çeken Süperstar, törene neden katılamadığını açıkladı.

"KONSERİM VARDI, İPTAL EDEMEDİM"

Habertürk'ün haberine göre, düğüne katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Pekkan, "Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.