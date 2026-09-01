Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor

İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Loughnan, karnı burnunda pozlarını "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notuyla paylaştı.

HAMİLELİK HABERİNİ PAYLAŞTI

Loughnan, 2023 yılında mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi almış ve teklife "Evet" yanıtını vermişti.

Chloe Loughnan, şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014 yılında evlendi. Çiftin evliliği 2019 yılında sona erdi. Loughnan'ın hamilelik haberi, Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmak istediğine ilişkin açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi.

"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"

Serdar Ortaç, evlilikleri devam ederken çocuk sahibi olma isteğini şu sözlerle anlatmıştı:

"6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz."