Şahane Pazar 25 yıl sonra geri dönüyor

Türk televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından "Şahane Pazar", 25 yıl aranın ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yıllarca milyonları ekran başına toplayan efsane yapım, bu kez televizyon yerine sahnede seyircinin karşısına çıkacak.

Süheyl ve Behzat Uygur'un sunumuyla hafızalara kazınan "Şahane Pazar", "Şahane Pazar Sahnede" adıyla yepyeni bir formatla geri dönüyor. Uygur Kardeşler, yıllar sonra efsaneleşen programı sahneye taşıyarak nostaljiyi modern gösteri anlayışıyla buluşturacak.

DEV PRODÜKSİYON HAZIRLANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 80 kişilik dev bir ekiple hazırlanan gösteride canlı orkestra, özel dans koreografileri ve sürpriz konuklar yer alacak. Organizasyonda seyirciler de gösterinin bir parçası olacak ve eğlenceye aktif olarak katılım sağlayacak.

Programın hafızalara kazınan bölümleri arasında yer alan "Belediye Çukuru", "Bardak Oyunu" ve "Yüzük Oyunu", sahne gösterisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Klasik yarışmalar, yeni kurgularıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Uygur Kardeşler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahnelenecek turneyle izleyicileri efsane programla buluşturmayı hedefliyor.