Sadettin Saran'dan sürpriz değişim! Son hali gündem oldu

Uzun süredir gözlerden uzak olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Kendine has tarzıyla tanınan Saran'ın bıyıklı yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Sadettin Saran, yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. İmajını yenileyen Saran'ın bu kez bıyık bıraktığı görüldü. Paylaşılan fotoğrafta saçını ve bıyığını boyattığı da dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Saran'ın yeni imajı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar yeni tarzını beğenirken, bazıları ise eski görünümünü daha çok yakıştırdığını dile getirdi.

Kendine özgü tarzıyla bilinen Sadettin Saran'ın imaj değişikliği, takipçilerini şaşırttı. Özellikle bıyıklı görünümü ve saçındaki renk değişikliği dikkat çekerken, yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.