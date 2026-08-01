Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Sinem Dedetaş'ın cezaevi sevkinde vahim olaylar zinciri! Avukatları ilçe ilçe dolaştı

Sinem Dedetaş'ın cezaevi sevkinde vahim olaylar zinciri! Avukatları ilçe ilçe dolaştı

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın cezaevi sevkinde kriz yaşandı. Avukatlara önce Silivri, ardından Bakırköy bilgisi verildi. Bakırköy’e giden avukatlar, Dedetaş’ın Tekirdağ’a gönderildiğini öğrendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sinem Dedetaş'ın cezaevi sevkinde vahim olaylar zinciri! Avukatları ilçe ilçe dolaştı
Son Güncelleme:

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilse de yol boyunca yaşananlar vahim olaylar anlatıldı.

İddiaya göre; Dedetaş’ın sevk edileceği cezaevi konusunda avukatlarına farklı bilgiler verildi. İlk olarak Silivri’deki cezaevine götürüleceği bildirilen Dedetaş için daha sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun adı verildi. Fakat tüm bu sevk süreci burada da bitmedi.

Son Dakika | Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk açıklamaSon Dakika | Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

ÖNCE SİLİVRİ, YOLDA BAKIRKÖY'E KARAR EN SONUNDA DA TEKİRDAĞ

Gazeteci Gülşah İnce'nin haberine göre; Dedetaş, Silivri’ye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak yolculuk sırasında sevk planının değişti ve Bakırköy’e gönderileceği avukatlarına iletildi. Avukatlar, Bakırköy'ee gidip görüşmek için tüm prosedürleri tamamladı. Fakat, görevliler Dedetaş'ın Tekirdağ'a gönderildiği ortaya çıktı.

BAKIRKÖY'E GİTTİLER TEKİRDAĞ'DA OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

İnce, X hesabından, "Tüm avukatlar Bakırköy’e gitti ama ortaya çıkıyor ki Dedetaş orada da yok. Öğreniliyor ki, Tekirdağ’a Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiş." dedi.

Avukatlara daha sonra Dedetaş’ın Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği bildirildi. Sevke ilişkin bilginin kısa süre önce yalnızca Dedetaş’ın eşine verildiği belirtildi.

Gazeteci Berk Özkan da süreci şöyle anlattı:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün Silivri Cezaevi’ne diye çıkarılıp yolda Bakırköy Cezaevi’ne gönderilmeye karar verildi. Tüm avukatlar Bakırköy’e gitti görüşmek için… Prosedürü tamamladılar. “Başkanı getirin” diye haber verdiler içeriye görevliler, ama sonrasında öğrendiler ki Tekirdağ’a Karatepe Kapalı Cezaevi’ne göndermişler. Bunu da sadece eşi Barış Bey’e haber verdiler. Söyleyeceklerim bu kadar!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Belediye Cezaevi Tutuklama YENİ Parti CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro