Son Dakika | Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

Dün gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, el yazısıyla kaleme aldığı mesajla ilk açıklamasını yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dedetaş, kendisine ulaştırılan destek mesajlarının moral verdiğini söyledi.

Üsküdarlılara “Sevgili komşularım” sözleriyle seslenen Dedetaş, belediyedeki görevine ve ilçeye duyduğu bağlılığa dikkat çekti.

Dedetaş, “Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında” ifadelerini kullandı.

"HAYAL ETTİĞİM YER NEZARETHANE DEĞİLDİ"

Çalışma hayatı boyunca bulunduğu noktaya emek vererek geldiğini belirten Dedetaş, gözaltı sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi.”

Sağlığının yerinde olduğunu açıklayan Dedetaş, avukatları aracılığıyla destek mesajlarından haberdar edildiğini belirtti.

Dedetaş, “Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor” dedi.

Mesajını “En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle” sözleriyle tamamladı.

Sinem Dedetaş, el yazısı ile paylaştığı açıklama da tam olarak şöyle:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında.

Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi.

Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."