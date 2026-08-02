Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! Feyza Civelek için karar verildi

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin beşinci sezon hazırlıkları sürerken, dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" kadrosunda yer almayacak.

Henüz yapım şirketi Gold Film ya da Show TV tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni sezon öncesinde oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA SONRASI GÖZLER DİZİDEKİ GELECEĞİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Feyza Civelek'in adı, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında kan ve saç örneği verdiği belirtilen oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı iddia edilmiş, bu gelişmenin ardından dizideki geleceği merak konusu olmuştu.

Son yaşanan gelişmeyle birlikte, Civelek'in yeni sezonda ekipte yer almayacağı belirtildi.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör de kadrodan çıkarılmıştı.