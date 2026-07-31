Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'nin 'İtalya paylaşımı' ortalığı ayağa kaldırdı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen sezonun ardından tatil için İtalya’yı tercih etti. Dinlenme fırsatı bulan oyuncu, tatilinden peş peşe kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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İtalya tatilinden teknede çekilen fotoğraflarını da paylaşan Türkmen’in tatil pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatil için İtalya'yı seçmesi sosyal medyada hayranları arasında küçük çaplı bir krizi beraberinde getirdi.

Selin Türkmen’in yeni sezonda Kızılcık Şerbeti‘nde Çimen karakteri ile ekranlarda olmayacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin hayranlarından söz konusu karara yönelik itirazlar gelse de Türkmen, diziye devam edip etmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü oyuncu daha önce rol aldığı ''Karadut'' ve ''3391 Kilometre'' adlı yapımlarla da adından söz ettirmişti.

Kızılcık Şerbeti‘nde oyuncu ayrılıklarıyla kapanan son sezon finalinin ardından yeni sezonda izleyiciyi nelerin beklediği merak konusu.