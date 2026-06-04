Reha Muhtar vasiyetinde 'cenazeme gelmesin' demişti: Deniz Uğur kararını açıkladı

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vefatının ardından "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur cenazeme gelmesin" sözleri gündem olmuştu. Merak edilen sorunun yanıtını Deniz Uğur verdi.

O sözlerin gündem olmasının ardından oyuncu Deniz Uğur'a ulaşıldı. Posta'nın haberine göre Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın cenazesine katılmayacağını açıkladı. Ancak çocuklarının cenaze törenine katılarak babalarını son yolculuklarına uğurlayacaklarını belirtti.

VELAYET İÇİN KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Muhtar, son dönemde Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile gündeme gelmişti. 2008-2010 yılları arasında birlikte olan ikili, 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri için karşı karşıya gelmişti.

Kasım 2025'te sonuçlanan dava sonucunda Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmedildi.