Seren Serengil’den Reha Muhtar itirafı! 'Doktora gitmeyi reddetti'

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Seren Serengil, hem üzüntüsünü dile getirdi hem de Muhtar’ın son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serengil, Muhtar’ın sağlık sorunlarını kabullenmek istemediğini ve çoğu zaman tedaviyi reddettiğini söyledi.

"EN BÜYÜK SAVAŞI KENDİSİYLEYDİ"

Paylaşımında Reha Muhtar’ın uzun süredir hem fiziksel hem de mental olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Seren Serengil, “Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi” ifadelerini kullandı.

Serengil, Muhtar’ın rahatsızlıklarını kabul etmekte zorlandığını belirterek, “Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti” dedi.

Serengil, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Hayatta en çok çocuklarını sevdi... Sonra da Beşiktaş'ı. Onun gözlerinde çocukları her şeyden önce gelirdi. Sağlığının bozulduğu dönemlerde çocuklara bakamayacak duruma geldiğinde; bunu ona söyleyen, ben dahil herkese verdiği tepkilerle çevresindekileri üzse de, kimse durumunu bildiğinden ona kalpten kızamadı.

"DENİZ AĞLAYARAK BENİ ARADI"

Ben de zaman zaman onun kızgınlığından nasibimi alanlardan biriydim. Bazen beni de azarladı, bazen kırdı. Durumunu ve sağlığının bozukluğunu ve karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden hiçbir zaman alınmadım çocukların sağlığı ve yararı onun için de her şeyden önemliydi o yüzden beni zamanla anlayacaktı biliyorum.. Deniz ağlayarak beni aradı karşılıklı telefonda ağlaştık ne adamdı hepimize neler yapardı yine ona kızamazdık.. Deniz 'insan böyle bir durumda güzel günleri güzellikleri hatırlıyor Allah onu affetsin' dedi.

"SANA HAKKIMI HELAL EDİYORUM REHA MUHTAR"