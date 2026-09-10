Raporluydu, TRT setinden kovulduğu iddia edildi: DİSK Sine-Sen'den Serhat Kılıç skandalına tepki

5 Eylül’de Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın, boyun fıtığı nedeniyle rapor alarak gidemediği "Teşkilat" dizisi setinden atıldığı iddiaları kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Kılıç'ın sevgilisi Özlem E.'nin emniyetteki ifadesi, oyuncunun "projeden kendi isteğiyle ayrıldığı" iddialarını boşa çıkarırken, yine Özlem E.'nin ifadesine göre, lenf kanseri tedavisi gören Kılıç'ın raporuna rağmen setten atıldığı da ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu skandalın ardından DİSK/Sine-Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) sert bir basın açıklaması yaparak sürecin ve setlerdeki çalışma koşullarının takipçisi olunacağını duyurdu.

"BİLGİ SAHİBİ OLANLARIN BİLGİSİNE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU İLAN EDİYORUZ"

Oyuncu Orhan Aydın'ın da TRT ve yapım şirketine "Ey TRT ve yapımcı zat, Serhat’a yapılan bu vicdansızlığın bir hesabı yok mu?" diyerek tepki göstermesiyle büyüyen olayın ardından, Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Serhat Kılıç’ın ölümüne ilişkin sürecin takipçisi olmak istiyor ve konuyla ilgili bilgi sahibi olanların bilgisine ihtiyaç duyduğumuzu ilan ediyoruz. Sorumluluğu bulunan yetkililerin yargı önünde hesap vermesi için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"SETLER KÖLELİK KAMPI DEĞİL"

Sine-Sen tarafından yapılan resmi açıklamanın tamamı ise şöyle paylaşıldı:

"Sinema, Sahne Emekçilerine ve Kamuoyuna

Değerli meslektaşımız Serhat Kılıç’ın ani ve acı kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Bu büyük kaybın ardından dile getirilen iddialar, sinema ve televizyon sektöründeki çalışma koşullarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının önemini bir kez daha en acı şekilde önümüze sermiştir. Basına yansıyan vahim iddialara göre; değerli meslektaşımız kanser tedavisi gördüğü ve boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrılar çektiği halde çalışmaya zorlanmıştır.

Serhat Kılıç’ın, TRT 1’de ekrana gelen "Teşkilat" dizisinin yeni sezonu için yapılan afiş ve tanıtım çekimlerinde ağrılarına ve doktor raporuna rağmen çalıştırıldığı bilinmektedir. Yine iddialar arasında en acı verici olanı ise; sağlık durumunu gerekçe gösterdiğinde insani ve hukuki bir sorumlulukla hastaneye ulaştırılması gerekirken adeta setten kovulduğu, uzaklaştırıldığı ve geçmeyen ağrılarıyla birlikte evinde yapayalnız bırakıldığıdır.

Şu an itibarıyla ölüm nedenine ilişkin adli tıp süreci devam etmekte olup, sendika olarak bizim de resmi ve sağlıklı bilgi edinme imkanımız bulunmamaktadır. Ancak sektörümüzde her gün işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına aykırı çalışmaların olduğunu biliyor ve denetimsizlik nedeniyle işçilerin sağlığının hiçe sayıldığını vurgulamak istiyoruz. Setlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının hiçe sayılması, insan hayatının hiçe sayılması demektir.

Sinema Emekçileri Sendikası olarak, bu sürecin takipçisi olmak istiyor ve konuyla ilgili bilgi sahibi olanların bilgisine ihtiyaç duyduğumuzu ilan ediyoruz. Değerli sanatçımızın ölümünün arkasındaki tüm ihmaller zincirinin açığa çıkarılması, iddiaların adli makamlarca titizlikle soruşturulması ve bu süreçte sorumluluğu bulunan aktörlerin, yapımcıların ve yetkililerin yargı önünde hesap vermesi için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Setler kölelik kampı değil, sanat üretim alanlarıdır. İnsan hayatını reytinge ve kâra feda eden bu düzene karşı sessiz kalmayacağız. Değerli meslektaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

DİSK/Sine-Sen Yönetim Kurulu"

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Serhat Kılıç, TRT 1’de yayımlanan ve TIMS&B Productions imzası taşıyan "Teşkilat" dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu ancak çekimlerin ilk gününe katılamadı. Sete gitmeyen oyuncuya önce ulaşılamadı, daha sonra sevgilisi üzerinden kurulan iletişimde boyun fıtığı ağrıları nedeniyle kendisini iyi hissetmediği anlaşıldı.

İddialara göre, menajerinin yapım şirketine oyuncunun 3 hafta fizik tedavi görmesi gerektiğini bildirmesine ve doktorunun aksiyon sahnelerinde yer almasına izin vermemesine rağmen, basında Kılıç’ın "projeden ayrıldığı" öne sürüldü.

"AĞLAMAKLI BİR SES TONUYLA BANA SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Ancak oyuncunun sevgilisi Özlem E.’nin emniyetteki ifadesi farklı bir gerçeği gözler önüne serdi. Özlem E., Kılıç’ın sağlık raporu olmasına rağmen sete gidemediği gün saat 16.00 sıralarında kendisini ağlayarak aradığını belirterek şöyle konuştu:

"Ağlamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyledi."

Uzun bir süre kendisine ulaşamayan Özlem E., 5 Eylül’de gittiği Kağıthane Nurtepe’deki evinde oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süredir lenf kanseri tedavisi de gördüğü öğrenilen Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İddiaların odağındaki TRT ve TIMS&B Productions ise yaşanan süreçle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.