Sanatçı Orhan Aydın Serhat Kılıç için isyan etti! "Bu vicdansızlığın bir hesabı yok mu?"

51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Kılıç'ın ölümünün ardından sevgilisi Özlem Esmergül'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Özlem Esmergül ifadesinde, 3 Eylül günü Serhat Kılıç'ın saat 11.00'deki set çekimine gitmediğini öğrendiğini belirtti. Kılıç'ı telefonla aradığını söyleyen Esmergül, oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini ve ağrılarının devam ettiğini aktardı.

"SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Aynı gün saat 16.00 sıralarında Kılıç'ın kendisini yeniden aradığını anlatan Esmergül, oyuncunun ağlamaklı bir ses tonuyla konuştuğunu söyledi.

Esmergül, Kılıç'ın kendisine setten atıldığını ve bu nedenle çok üzgün olduğunu söylediğini belirtti.

"SERHAT’A YAPILAN BU VİCDANSIZLIĞIN BİR HESABI YOK MU?"

Yaşananların ardından oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kılıç'ın boyun fıtığı ağrıları nedeniyle sete gidemediğini ve rapor aldığını belirterek, buna rağmen işine son verilmesine tepki gösterdi.

Orhan Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Kılıç kardeşim boyun fıtığı ağrısı yaşıyor, sete gidemiyor, rapor alıyor ama yapımcı Serhat kardeşimin işine son veriyor! Söz konusu setin Teşkilat dizisi seti olduğunu anlıyoruz. Yapım TRT için üretiliyor. Ey TRT ve yapımcı zat, Serhat’a yapılan bu vicdansızlığın bir hesabı yok mu? Oyuncu Sendikası ve alanda örgütlü diğer yapıların bu konuda söyleyecekleri yok mu?"

Lenf kanseri olduğu öğrenilen Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucu bekleniyor.