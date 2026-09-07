Serhat Kılıç’ın sevgilisinden savcılıkta 'kokain' itirafı!

5 Eylül Cumartesi günü Kağıthane’deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın sevgilisi Özlem Esmergül'ün savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Lenf kanseri olduğu öğrenilen Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün olay yerinde savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Kılıç ile 8 yıldır tanıştığını söyleyen Özlem Esmergül, ifadesinde şunları dedi:

"Kendisiyle en son Perşembe günü yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi.

"5-6 GÜN BOYUNCA İLETİŞİM KURMADIĞI ZAMANLAR OLURDU"

Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."

"YERDE KIRIK TABAK PARÇALARI BULUNMAKTAYDI"

Özlem Esmergül ifadesinin devamında, Kılıç'ın evine gittiğinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve tarafımda bulunan yedek anahtarla girdim.

Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim.

Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili Şişli’de özel bir hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi."

"6 AYDIR BİLDİĞİM KADARIYLA KOKAİN MADDESİNİ KULLANMAKTADIR"

Emniyetteki ifadesinde Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur" dedi.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)