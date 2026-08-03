Özge Özpirinçci suskunluğunu bozarak açtığı davayı duyurdu

2017-2020 yılları arasında ekranlara gelen "Kadın" dizisinde birlikte rol alan Özge Özpirinçci ile genç oyuncu Kübra Süzgün arasında yaşanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. Süzgün'ün, hakkında ağır iddialarda bulunmasının ardından sessizliğini bozan Özpirinçci, dava açtığını duyurdu.

Kadın dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran Kübra Süzgün, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşları içinde konuşmuş ve Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçlamış, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ettiler" demişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gündem olan iddiaların ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Özge Özpirinçci, uzun süredir sessiz kalmasının nedenini anlattı.

Ünlü oyuncu, olayla hiçbir ilgisi ya da dahli bulunmadığını belirterek, küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla bugüne kadar açıklama yapmadığını ifade etti.

Oyuncu, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak hukuki haklarını korumak için gerekli adımları attığını açıkladı.

"GEREKLİ BAŞVURULARI YAPMIŞ VE İLGİLİ SÜREÇLERİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Özpirinçci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazin konusu yapılabilecek bir mesele değildir.

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla."