İlker Ayrık'ın kaburgası kırıldı, zatürreye yakalandı: Tüm gösteriler iptal!

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Islak zeminde kayarak düşen Ayrık'ın üç kaburgasından ikisinin çatladığı, birinin ise kırıldığı öğrenildi. Tedavi sürecinde zatürreye de yakalanan oyuncu, planlanan gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan İlker Ayrık, 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastığını ve dengesini kaybederek düştüğünü anlattı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde üç kaburgasından ikisinin çatladığı, birinin ise kırıldığı tespit edildi.

"ÜSTÜNE BİR DE ZATÜRRE OLDUM"

Ayrık, beklenmedik daha sonra ise zatürreye yakalandığını belirtti. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse... Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz."