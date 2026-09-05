Oyuncu Hande Erçel kaybettiği dostuna böyle veda etti

Atlara olan sevgisiyle bilinen oyuncu Hande Erçel, uzun yıllardır hayatının bir parçası olan atı İki Kardeş’in ölüm haberini paylaştı.

Erçel, 5 Eylül’de sosyal medya hesabından İki Kardeş ile yıllar içinde birlikte geçirdiği anlara ait fotoğraf ve görüntüleri yayımladı. Oyuncu, “Oğlum” diye seslendiği atına, “Sonsuz arazilerde koş özgürce” sözleriyle veda etti.

Erçel’in duygusal paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, oyuncuya başsağlığı dileklerini ileterek destek mesajları paylaştı.

İKİ KARDEŞ’İN HİKAYESİ

İki Kardeş’in, annesini bir hastalık nedeniyle kaybeden yavru bir atken sahiplenildiği belirtildi. Hande Erçel’in atıyla yıllar içerisinde kurduğu bağ, yaptığı paylaşımlara da yansımıştı.

Erçel’in son paylaşımındaki görüntülerde İki Kardeş’in oldukça zayıf görünmesi de takipçilerin dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, atın son döneminde kilo kaybetmiş olabileceğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak bu yorumların, İki Kardeş’in ölüm nedenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi olmadığı belirtildi.