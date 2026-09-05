Kubilay Aka evinde ölü bulunan Serhat Kılıç'ın ardından gözyaşlarını zor tuttu

Oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde cansız halde bulundu. Kılıç'ın vefatının ardından sorular şimdilik yanıtsız kalsa da acı haber sevenlerini de yasa boğdu.

Oyuncu meslektaşı Kubilay Aka da Kılıç'ın ani ölümünü derinden hissedenlerden biri oldu.

"SÜZÜLÜP GİDİŞİNE ŞAHİT OLDUK"

Mercan Köşk isimli yeni dizisinin ilk bölüm etkinliğinde Serhat Kılıç'ın evinde yaşamını yitirmesine ilişkin konuşan Kubilay Aka, "Üzücü. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. O çok yetenekli ve çok güzel bir kalp. Süzülüp gidişine şahit olduk hepimiz. Hala olayın şokundayız. Maalesef hem sanatçı hem insan kimliğimiz var ama bu gece onu yapamam. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

LENF KANSERİYMİŞ

Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül, perşembe gününden itibaren haber alamadığı bilgisini polis ile paylaştı. Esmergül, Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu açıkladı.