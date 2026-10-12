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Halk TV Magazin Oyuncu Deniz Işın taciz edildiğini anlattı!

Oyuncu Deniz Işın taciz edildiğini anlattı!

Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dün gece 5-6 kişilik bir erkek grubunun sözlü tacizine uğradığını açıkladı.

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Şimdilerde Sevdiğim Sensin dizisinde hayat verdiği Nilüfer karakteriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Deniz Işın, taciz edildiğini anlattı.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Deniz Işın, dün evinin yakınlarında bir arabanın içindeki 5-6 erkeğin sözlü tacizine uğradığını söyledi.

Ünlü oyuncu, uğradığı tacizi şu ifadelerle anlattı:

"Ben dün gece yaşadım. Arabanın içinden böyle beş altı tane erkek var, evimin çok yakınlarında yani iki dakikalık mesafe kaldığında yürürken tuhaf tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfrü hani hayatım boyunca etmişimdir ama ardı ardına etmemişimdir hiç, benim için de bir ilk yaşandı.

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"GÖZ TEMASI KURMADAN UZAKLAŞTIM ORADAN BAĞIRA BAĞIRA"

Çok sinirlendim, hem güvende hissetmemeye hem bu özgüvene, çok güveniyor kendisine erkekler bu konuda. Güvenmeyin ama bence. Bu şartlar altında yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle ne zaman ne şekilde gözlerinin dönebileceğini bilemezsiniz. Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan uzaklaştım oradan bağıra bağıra.

Oyuncu Deniz Işın taciz edildiğini anlattı! - Resim : 2

"BEN BAYAĞI BİR DOLMUŞUM, RAMAK KALDI"

Her kimse ne kendi gücüne ne de karşısındakinin tırnak içinde güçsüzlüğüne güvensin. Geç saatte dışarıda olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smacı koyarım. Hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadım ama dün gece fark ettim yani ben bayağı bir dolmuşum, ramak kaldı yani."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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