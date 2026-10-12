Aleyna Tilki 1 milyon lira verecek dört nala gidecek

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Oyunculuk konusunda kendisine teklifler geldiğini açıklayan Tilki, "Oyunculuk bence çok zor. İki ayrı disiplin. Bir dizi çekmiştim biliyorsunuz, benim için çok zordu. Oyuncular için de uçaklara binmek, konsere gitmek, turne yapmak çok zor. Benim için de setler çok zor. İki farklı disiplin diyebilirim. O projeden sonra bir daha yanaşmadım" ifadelerini kullanmıştı.