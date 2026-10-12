Aleyna Tilki 1 milyon lira verecek dört nala gidecek
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez yeni hobisiyle konuşuluyor. Ünlü şarkıcının yeni hobisi için 1 milyon lira vermeye hazırlandığı belirtildi.
Pop müziğin ünlü isimlerinden Aleyna Tilki, bu kez müzik kariyeriyle değil, yeni merakıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının bir süredir biniciliğe ilgi duyduğu, Şile'ye giderek at binme dersleri aldığı öğrenildi.
Biniciliğe olan ilgisi giderek arttan ve Şile'de ders alan Tilki'nin, at binmeyi yalnızca bir hobi olarak görmekle kalmayıp bu alanda kendini daha fazla geliştirmek istediği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre, Aleyna Tilki'nin binicilik merakının ardından at satın almaya karar verdi. Ünlü şarkıcının değeri 1 milyon lira olan bir atı çok beğendiği ve bu atı satın almak için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde 'Soy' filminin galasına katılan Aleyna Tilki'nin açıklamaları da dikkat çekmişti.
Oyunculuk konusunda kendisine teklifler geldiğini açıklayan Tilki, "Oyunculuk bence çok zor. İki ayrı disiplin. Bir dizi çekmiştim biliyorsunuz, benim için çok zordu. Oyuncular için de uçaklara binmek, konsere gitmek, turne yapmak çok zor. Benim için de setler çok zor. İki farklı disiplin diyebilirim. O projeden sonra bir daha yanaşmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Aleyna Tilki,"Evlenmeyi düşünüyor musunuz, hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise "Yok, şu anda evlenmeyi düşünmüyorum. Önce bir global kariyer planım var. Kariyerimi devam ettireceğim. Evlenirsem çocuk için evlenirim" demişti.