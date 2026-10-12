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Halk TV Magazin Örümcek Adam şaşkına çevirdi: Hollywood bu hareketi konuşuyor

Örümcek Adam şaşkına çevirdi: Hollywood bu hareketi konuşuyor

Örümcek Adam rolüyle tanınan Tobey Maguire, eski eşi Jennifer Meyer’ın Hawaii’deki düğününde nikah memuru oldu. Hollywood'un konuştuğu bu hareket sosyal medyada da gündem oldu.

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Örümcek Adam şaşkına çevirdi: Hollywood bu hareketi konuşuyor

Dünyaca ünlü oyuncu Tobey Maguire, son hareketiyle Hollywood’u hayretler içinde bıraktı. Örümcek Adam karakteriyle hafızalara kazınan yıldız oyuncu, eski eşinin nikahını kıydı.

Genelde sancılı boşanma süreçleriyle anılan Hollywood dünyasında, Tobey Maguire ezberleri tamamen bozan bir harekete imza attı. 2016 yılında yollarını ayırdığı ve Eylül 2026'da resmen boşandığı eski eşi ve iki çocuğunun annesi Jennifer Meyer'ın düğününde sadece davetli olmakla kalmadı; bizzat nikahı kıyan kişi oldu.

Tören basına sızdığı andan itibaren sosyal medyada gündem oldu. Jennifer Meyer da milyarder iş insanı Geoff Ogunlesi ile hayatını birleştirdiği bu günde, Tobey'nin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Örümcek Adam şaşkına çevirdi: Hollywood bu hareketi konuşuyor - Resim : 1

GEÇTİĞİMİZ AY BOŞANDILAR

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, 2007 yılında evlenmiş, 2016'da ise ayrılık kararı almıştı. Meyer'in 2020 yılında yaptığı boşanma başvurusunun ardından çiftin evlilikleri Eylül 2026'da resmen sona ermişti.

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2023 yılında Geoff Ogunlesi ile ilişki yaşamaya başlayan Meyer ise Ağustos 2024'te nişanlanmıştı. Çift, 2026 yılında ise bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

Örümcek Adam şaşkına çevirdi: Hollywood bu hareketi konuşuyor - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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