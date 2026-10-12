Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den! Rakiplerini tek tek geçti
Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den! Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini tek tek geçti ve dünya birincisi oldu.
Uluslararası erkek güzellik yarışmalarından Mister Global 2026'da zirveye bir Türk yerleşti. Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılarla mücadele ederek büyük bir başarı elde etti. Finalde gösterdiği performansla jüri değerlendirmesini kazanan Divrikli, yarışmanın birincilik unvanını aldı.
Mister Global 2026'nın finali, 10 Ekim'de Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da düzenlendi. Yaklaşık 10 gün süren kamp döneminde yarışmacılar çeşitli etkinliklere katıldı, sunumlar gerçekleştirdi ve jüri değerlendirmelerinden geçti. Final gecesinde ise birincilik için kıyasıya mücadele yaşandı.
Yarışmanın final aşamasında son üçe kalan isimler arasında Türkiye, Nijerya ve Filipinler temsilcileri yer aldı. Jürinin değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakan Dilhan Divrikli, Mister Global 2026 tacının sahibi oldu. Böylece Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden Divrikli, yarışmayı dünya birincisi olarak tamamladı.
Mister Global 2026'nın kazananı Dilhan Divrikli aslen Afyonkarahisarlı olup yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor. Divrikli, daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında da dereceler elde etmişti.
Modellik kariyeriyle dikkat çeken Divrikli'nin dört dil konuşabildiği belirtiliyor.
Modelliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Dilhan Divrikli'nin gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri yapmayı hedeflediği öğrenildi.