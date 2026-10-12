Halk TV Magazin Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den! Rakiplerini tek tek geçti

Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den! Rakiplerini tek tek geçti Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den! Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini tek tek geçti ve dünya birincisi oldu.