Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili haberlere son noktayı koydu!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre bir nikah töreninden çıktığı öğrenilen Gencebay, son günlerde sağlık durumuyla ilgili basında yer alan haberlerin sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kendisini iyi hissettiğini belirten Gencebay, hakkında çıkan sağlık haberlerine ilişkin, “İyiyim, hiçbir problemim yok” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'IN MİRAS TARTIŞMALARI SORULDU

Gencebay'a daha sonra Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen vasiyet ve miras tartışmaları hatırlatıldı. Sanatçıya, kendisinin bir vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı da soruldu.

Bu soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Gencebay, “Şimdi konuşmayalım böyle şeyleri, daha sonra konuşuruz” dedi.

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar ise devam ediyor. İnanır'ın vasiyetnamesinin açıklanması için Beykoz Adliyesi'nde görülen son duruşma, bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmişti. Vasiyetnamenin bu tarihte okunması bekleniyor.

MÜZİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Orhan Gencebay, müzik çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. Yeni projeleri olduğunu söyleyen sanatçı, hazırladığı çalışmaların içeriğiyle ilgili ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin kısa açıklaması ve vasiyet sorusuna verdiği yanıt, Yeniköy'deki görüntülerinin ardından gündeme geldi.