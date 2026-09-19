Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili haberlere son noktayı koydu!

Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili haberlere son noktayı koydu!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Yeniköy'de görüntülendi. Son günlerde sağlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Gencebay, “İyiyim, hiçbir problemim yok” dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili haberlere son noktayı koydu!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre bir nikah töreninden çıktığı öğrenilen Gencebay, son günlerde sağlık durumuyla ilgili basında yer alan haberlerin sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kadir İnanır kravat bile bırakmamış! 'İrade sorunu vardı' diyen yeğeni mahkemeye gidiyorKadir İnanır kravat bile bırakmamış! 'İrade sorunu vardı' diyen yeğeni mahkemeye gidiyor

Kendisini iyi hissettiğini belirten Gencebay, hakkında çıkan sağlık haberlerine ilişkin, “İyiyim, hiçbir problemim yok” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'IN MİRAS TARTIŞMALARI SORULDU

Orhan Gencebay sağlığıyla ilgili haberlere son noktayı koydu! - Resim : 2

Gencebay'a daha sonra Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen vasiyet ve miras tartışmaları hatırlatıldı. Sanatçıya, kendisinin bir vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı da soruldu.

Bu soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Gencebay, “Şimdi konuşmayalım böyle şeyleri, daha sonra konuşuruz” dedi.

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar ise devam ediyor. İnanır'ın vasiyetnamesinin açıklanması için Beykoz Adliyesi'nde görülen son duruşma, bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmişti. Vasiyetnamenin bu tarihte okunması bekleniyor.

MÜZİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Orhan Gencebay, müzik çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. Yeni projeleri olduğunu söyleyen sanatçı, hazırladığı çalışmaların içeriğiyle ilgili ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin kısa açıklaması ve vasiyet sorusuna verdiği yanıt, Yeniköy'deki görüntülerinin ardından gündeme geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Kadir İnanır Dava
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro