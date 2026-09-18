Kadir İnanır kravat bile bırakmamış! 'İrade sorunu vardı' diyen yeğeni mahkemeye gidiyor

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasının büyük bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiasının ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti. Açıklamalarına devam eden İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Kadir İnanır'ın hazırladığı üç vasiyetnamenin açıklanmasının beklendiği dava, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi. Adliyeye erken saatlerde gelen yeğeni Levent İnanır ise duruşmanın ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

İnanır, "Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum." ifadelerini kullandı.

Levent İnanır'ın yaptığı açıklama eski eşi Neslihan Acar olmak üzere birçok kişinin büyük tepkisini çekti.

"BİZE BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ"

Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan'a yaptığı açıklamada da vasiyetnamenin içeriğine ilişkin konuştu.

İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" dedi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."