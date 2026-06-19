Ünlü şarkıcı Alişan, katıldığı canlı yayın sırasında yaşanan sürpriz ile duygusal anlar yaşadı.

Doğum gününde Gel Konuşalım programına katılan Alişan’a, yeğenleri Eyşan ve Ceylan telefonla bağlanarak sürpriz yaptı.

Hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarının sesini duyan Alişan, gözyaşlarına hakim olamadı.

“SENİ SEVİYORUZ AMCA” SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Yeğenlerinin “Seni seviyoruz amca” diyerek Alişan’ın doğum gününü kutlaması, ünlü şarkıcıyı ağlattı. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Alişan, stüdyoda zor anlar yaşadı.

Kızlarının ardından sözü alan Merve Tektaş da eşinin vefatından sonra Alişan'ın her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

Ünlü şarkıcının kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.