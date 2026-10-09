Necla Uygur'un ölümünün ardından o sözleri gündem oldu! 'Sıra bende' demişti

Türk tiyatrosu bir usta ismini daha kaybetti. Merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, dün 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Uygur ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızda ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Necla Uygur'un vefatının ardından, usta sanatçının geçmişte verdiği bir röportajda kullandığı sözler de yeniden gündeme geldi.

GENCO ERKAL'IN VEFATININ ARDINDAN "SIRA BENDE" DEMİŞTİ

Necla Uygur, 31 Temmuz 2024'te Genco Erkal'ın hayatını kaybetmesinin ardından verdiği bir röportajda, tiyatro ve sinema dünyasında yaşanan kayıplar üzerine konuşmuştu. Muhabirin, Erkal'ın vefatını hatırlatması üzerine Uygur, "Sıra bende" yanıtını vermişti.

Aynı röportajda Genco Erkal ile geçmişine de değinen Necla Uygur, usta sanatçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Erkal ile eşi Nejat Uygur'un aynı yaşta, 86 yaşında hayatını kaybettiğini belirten sanatçı, "Ne söyleyebilirim, çok acı. Genco Erkal ile eşim aynı yaşta vefat etti. 86 yaşında o da vefat etti. Genco Erkal benim turne arkadaşımdı" sözleriyle duygularını paylaşmıştı.