Mazhar Alanson’dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Tarkan'a sattım ama...'

MFÖ'nün usta ismi Mazhar Alanson, katıldığı televizyon programında yıllar sonra gelen "Yandım" itirafıyla dikkat çekti. Alanson, hafızalara kazınan şarkının ilk durağının Tarkan olduğunu açıkladı.

'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde' programına konuk olan Mazhar Alanson, büyük ilgi gören "Yandım" şarkısının ortaya çıkış sürecini ilk kez anlattı.

"LOS ANGELES'A GİDİP 'YANDIM' ŞARKISINI TARKAN'A SATTIM"

Bir itirafta bulunan usta sanatçı, "Los Angeles'a gidip 'Yandım' şarkısını Tarkan'a sattım. Sonra ben kendi albümüme koydum. Benim yorumum her yerde patladı. O dönem Beyoğlu'ndaki plakçılarda her yerde o çalıyordu" dedi.

ÖZKAN UĞUR'U DUYGULANDIRAN SÖZLERLE ANDI

2023 yılında hayatını kaybeden yakın dostu ve MFÖ'nün unutulmaz üyesi Özkan Uğur'u da anan Alanson, onun müzikteki katkılarının tarif edilemez olduğunu söyledi.

"Özkan mükemmel bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Öyle küçük bir detayı düzeltirdi ki şarkıdaki her şey yerine otururdu; bu bir söz ya da melodi olabilirdi" diyen Alanson, grup arkadaşının eksikliğini her performansta hissettiklerini dile getirdi.

Sahnede aynı notaların çalındığını ancak Özkan Uğur'un enerjisinin yerinin doldurulamadığını ifade eden Alanson, "Basçı aynı notaları çalıyor, vokalistler aldık, sesleri daha da zenginleştirdik ancak oraya baktığımda onun olmaması, o kıvırtarak çalmaması biraz koyuyor" sözleriyle duygularını paylaştı.