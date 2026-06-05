Galatasaray ile sözleşmesi biten ve devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında süren nafaka davasında önemli bir gelişme yaşandı.

İtalya’da görülen davada mahkeme, Mauro Icardi lehine karar verdi.

10 yıllık evliliklerini olaylı şekilde sonlandıran Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki hukuk süreci İtalya’da devam ediyordu.

250 BİN EUROLUK TALEP REDDEDİLDİ

Milano’da görülen son duruşmada Wanda Nara’nın aylık 250 bin Euro tutarındaki geçici nafaka talebi mahkeme tarafından uygun bulunmadı ve reddedildi.

Mahkeme değerlendirmesinde Wanda Nara’nın gelir düzeyi ve mali imkanlarının kendi yaşam standardını sürdürebilecek seviyede olduğu vurgulandı. Bu nedenle Icardi’nin talep edilen yüksek nafaka bedelini ödemesine gerek olmadığına hükmedildi.