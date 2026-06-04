Mauro Icardi bavullarını topladı: 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAVULLARINI TOPLADI: ÜLKESİNE GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı.

Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği haberin detayları arasında yer aldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sezon biter bitmez tatile çıkan Mauro Icardi, sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul'a dönmüştü.

Ancak yapılan görüşme olumsuz sonuçlanırken, Galatasaray yönetiminin Icardi'ye 5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Yıllık 10 milyon euro maaş alan Icardi'nin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.

JUVENTUS İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İtalya Serie A devlerinden Juventus, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırması sonrası Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Juventus'un kısa süre içinde Mauro Icardi ile görüşme yapabileceği ifade edildi.