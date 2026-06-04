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Mauro Icardi bavullarını topladı: 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı ve ülkesi Arjantin'e gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mauro Icardi bavullarını topladı: 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAVULLARINI TOPLADI: ÜLKESİNE GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı.
Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği haberin detayları arasında yer aldı.

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ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sezon biter bitmez tatile çıkan Mauro Icardi, sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul'a dönmüştü.
Ancak yapılan görüşme olumsuz sonuçlanırken, Galatasaray yönetiminin Icardi'ye 5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Yıllık 10 milyon euro maaş alan Icardi'nin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.

JUVENTUS İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İtalya Serie A devlerinden Juventus, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırması sonrası Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Juventus'un kısa süre içinde Mauro Icardi ile görüşme yapabileceği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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