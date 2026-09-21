Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay ifade vermeye çağrıldı

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisine yönelik inceleme sürüyor. Dizinin senaristlerinin ardından bu kez “Ömer Baba” karakteriyle tanınan Emin Olcay’ın da bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün ardından aradan geçen yılların sonrasında yeniden açılan dosya kapsamında Kurtlar Vadisi dizisi de gündeme geldi. Dizide, Kozinoğlu’nun ölümüne benzer bir sahnenin yer almasının ardından soruşturmanın bu yönde derinleştirildiği belirtildi.

EMİN OLCAY DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Kurtlar Vadisi dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gazeteci Yiğit Uzun’un aktardığına göre Olcay’ın bilgisine, diziyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle başvurulacak.

“BİR YERDEN BİR ŞEYLER GELİYOR”

Emin Olcay, Osman Sınav’ın dizinin yapımcılığını bırakmasının ardından Kurtlar Vadisi’nin çizgisinden sapma olduğunu düşündüğünü söylemişti. Olcay, yaptığı açıklamada bazı gelişmelerin nasıl önceden bilindiğine ilişkin şüphelerini şu sözlerle dile getirmişti:

“Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu.”