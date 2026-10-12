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Halk TV Magazin Koç, Sabancı, Sezen Aksu: Şikayet üzerine düzenleme geliyor

Koç, Sabancı, Sezen Aksu: Şikayet üzerine düzenleme geliyor

İstanbul Boğazı'nda Koç ve Sabancı aileleri ile Sezen Aksu'nun yalılarını tanıtan anonslar ve yüksek sesli müzik, şikayetlere neden oldu. Artan şikayetler üzerine tekne turlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi.

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Koç, Sabancı, Sezen Aksu: Şikayet üzerine düzenleme geliyor
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İstanbul Boğazı'nda turistlere yönelik düzenlenen tekne turlarında yeni bir dönem başlayabilir.

Boğaz'daki yalıların sahiplerini tanıtan anonslar ve yüksek sesli müzik, bölgede yaşayan mülk sahiplerinin tepkisini çekti. Şikayetlerin artması üzerine tekne turlarına yönelik bazı kısıtlamaların gündeme geldiği öne sürüldü.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş, Karaköy ve Unkapanı gibi noktalardan hareket eden tur teknelerindeki rehberler, mikrofon aracılığıyla yaptıkları anlatımlarda "Burası Sabancı ailesinin yalısı, şurası Mermerci ailesinin yalısı, yine Koç ailesinin yalısını göreceksiniz, ileride de Sezen Aksu'nun evi var" şeklinde bilgiler veriyor.

Koç, Sabancı, Sezen Aksu: Şikayet üzerine düzenleme geliyor - Resim : 1

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen bu turlar, İstanbul'u ziyaret eden turistlerin ilgisini çekerken teknelerden yapılan anonslar ve müzik sesi bölgede yaşayan yalı sahiplerini ise rahatsız ediyor.

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YÜKSEK SESLİ MÜZİK VE ANONSLAR ŞİKAYET KONUSU OLDU

Özellikle yaz aylarında gün boyunca tekrarlanan tekne turlarında yüksek sesli müzik ve mikrofonla yapılan anlatımların, Boğaz kıyısındaki yalıların sakinlerini rahatsız ettiği belirtildi. Bölgede mülkü bulunan çok sayıda kişinin bu durumdan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Söz konusu şikayetlerin ardından Boğaz'daki tekne turlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğu öne sürüldü. İddialara göre, özellikle yüksek sesli müzik yayınlarının ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesinin sınırlandırılması üzerinde duruluyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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