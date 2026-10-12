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Halk TV Magazin Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti

Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçen yıl vatandaşlık işlemleri için gittiği Bulgaristan'a bu kez anne ve babasını yanına alarak gitti.

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Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan ziyaretiyle gündeme geldi. Geçen yıl vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a giden ve 2025'te Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlerle dikkat çeken Ulusoy, bu kez annesi ve babasıyla birlikte Beli Lom köyünü ziyaret etti.

Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile Bulgaristan'ın Razgrad bölgesinde bulunan Beli Lom köyüne gitti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı köy, oyuncunun baba tarafından ailesinin yaşadığı yer olarak biliniyor.

Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti - Resim : 1

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Köy ziyareti sırasında sevenleriyle bir araya gelen Ulusoy, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Ünlü oyuncuyla çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti - Resim : 2

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BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul'da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak, babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan kökenli. Ünlü oyuncunun geçen yıl haziran ayında çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gittiği öne sürülmüş 2025 yılında Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönünde haberler gündeme gelmişti.

Çağatay Ulusoy vatandaşlık istemişti: Anne ve babasını da yanına alarak gitti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çağatay Ulusoy Bulgaristan
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