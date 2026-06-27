Kızılcık Şerbeti'nde kriz derinleşti! Yapımcıdan dikkat çeken sözler

Oyuncu Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkması neticesinde herhangi bir yaptırım uygulanmaması hayranların tepkisini çekmişti. Tepkilerin ardından dizinin senaristi Melis Civelek açıklama yaptı.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in Ünlülere yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasının ardından yasaklı madde testinin pozitif çıkması ortalığı karıştırmıştı.



Yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan Feyza Civelek hakkında kanal ve yapım şirketi herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu durum eski rol arkadaşı Doğukan Güngör hakkında yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen kararın hayranlar tarafından sorgulanmasına neden olmuş ve tepki çekmişti. Tepkilerin ardından dizinin senaristi Melis Civelek açıklama yaptı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir. Sosyal medyada, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizdeki ‘Nilay’ karakteri diziden ayrılırsa, dizinin senarisliğini bırakacağım şeklindeki ve kızımla ilgili paylaşımları üzülerek görüyorum. Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır.”

''FEYZA GİDERSE DİZİ BİTEBİLİR''

Fatih Altaylı'nın YouTube programına katılan Yapımcı Faruk Turgut da Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline yönelik olarak, ''Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam.'''dedi