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Halk TV Magazin Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı

Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, TRT 1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı.

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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı

TRT 1'de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ismi katıldı. Eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu dizinin kadrosuna dahil oldu.

Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla anılacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı - Resim : 1

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ OLACAK

Küçük yaşlardan beri motosiklet sporundaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonuyla birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak.

Zayn Sofuoğlu, 16 Mayıs’ta Kocaeli’de düzenlenen AKP'nin Bir Gençlik Şöleni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı öncesinde motosiklet gösterisi gerçekleştirmişti.

Eski milli motosikletçi ve dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu ise 2018-2023 yılları arasında AKP Sakarya Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı - Resim : 2

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı - Resim : 3

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu TRT dizisinde rolü kaptı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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