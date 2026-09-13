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Halk TV Magazin Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya kararı! "Benim tercihim değil"

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya kararı! "Benim tercihim değil"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medya kullanmama kararından bahsetti. Hiçbir platformda hesabı bulunmadığını söyleyen İmirzalıoğlu, bunun nedenini açıkladı.

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Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya kararı! "Benim tercihim değil"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de bir erkek berberinden çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu, sosyal medya kullanmama tercihiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Etiler'de objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu, karşısında gazetecileri görünce sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik ama bir araya gelemedik" diyerek güldü.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya kararı! "Benim tercihim değil" - Resim : 1

SOSYAL MEDYA HESABI YOK

Habertürk'ün haberine göre, şimdilerde A.B.İ. dizisiyle ekranlarda olan İmirzalıoğlu, sosyal medya platformlarında hesabının bulunmamasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Ünlü oyuncu, sosyal medyaya mesafeli duruşunun kendi tercihi olduğunu belirterek, "Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok, biliyorsunuz zaten. Ben gerçekçi olmak gerekirse hiç açmayı da düşünmedim ve düşünmüyorum. Benim tercihim değil" dedi.

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O GÖRÜNTÜLERİNE GÜLDÜ

Geçtiğimiz yıllarda Çeşme'de çekilen ve "Şener Şen yürüyüşü" olarak gündeme gelen görüntüler de İmirzalıoğlu'na soruldu.

Ünlü oyuncu, "Görüntüyü çok güzel montaj yapmışlar. Ben de izlerken çok eğlendim. Şener ağabey ile montajlanması çok keyifliydi bence" diyerek güldü.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sosyal medya kararı! "Benim tercihim değil" - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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