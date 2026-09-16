Kadir İnanır'ın mirası kimlere kalacak? 3 ayrı vasiyet açılacak

26 Haziran'da yaşamını yitiren Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının akıbeti merak konusu olmuştu. İnanır'ın hazırladığı 3 ayrı vasiyetin yarın (17 Eylül Perşembe) açılacağı öğrenildi.

Sanatçının üç ayrı vasiyet hazırladığı biliniyor. İnanır'ın ilk vasiyetini 2015 yılında, diğer iki vasiyetini ise 2022 yılında noter huzurunda düzenlediği öğrenildi.

Sanatçının mal varlığının kimlere bırakılmasını istediği ve mirasın ne şekilde paylaşılacağı da vasiyetlerin açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

İnanır'ın vefatının ardından bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu da gündeme geldi. Söz konusu mal varlığının nasıl paylaştırılacağı, vasiyetlerin açılmasının ardından hukuki açıdan daha net bir hal alacak.

GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ

12Punto'nun haberine göre, Kadir İnanır'ın 2015 tarihli ilk vasiyeti ile 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı iki ayrı vasiyet, 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta Beykoz Adliyesi'nde gerçekleştirilecek işlemle açılacak.

Böylece sanatçının mirasını kimlere bıraktığına ilişkin merak edilen ayrıntılar da ortaya çıkacak.